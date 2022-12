Gigantosaurus: Dino Kart - Le prédateur se prépare à l'assaut avec une toute nouvelle bande-annonce

a défaut de pouvoir conduire un kart avec ses petits bras, le Gigantosaurus vous mènera la vie dure lors de vos courses dans le jeu Gigantosaurus: Dino Kart. Attendu pour le 17 février 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, le titre de Outright Games, en collaboration avec Cyber Group Studios, vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce que nous vous laissons visionner ci-dessous.

La bande-annonce offre un aperçu des circuits, des karts et des personnages du jeu, et plus particulièrement du Gigantosaurus lui-même, le dinosaure éponyme ! Elle dévoile également le mode 4 joueurs en coopération locale, idéal pour vivre une grande aventure en famille.

Dans Gigantosaurus: Dino Kart, les joueurs peuvent incarner huit personnages différents et foncer à toute vitesse sur quinze circuits semés d’obstacles aux quatre coins de Cretacia. Ramassez des capacités spéciales en cours de route pour gagner la course et, plus important encore, défier le dinosaure le plus féroce de tous les temps, le terrible Gigantosaurus !