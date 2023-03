Ghost Trick: Détective Fantôme s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Si vous avez loupé sa sortie initiale en 2010 sur Nintendo DS, Ghost Trick: Détective Fantôme, 2023 sera l'occasion de (re)découvrir ce titre atypique sur Nintendo Switch. A l'occasion du dernier Capcom Spotlight, nous vous laissons découvrir le dernier trailer de l'annonce du jeu.

Les enquêteurs en herbes vont bientôt passer une nuit pleine de mystères et de secrets avec l’exceptionnel Ghost Trick: Détective Fantôme qui sortira le 30 juin 2023 ! Ils prendront part à l'aventure palpitante de Sissel qui navigue sous la forme d’un esprit coincé sur Terre. Sorti à l'origine sur Nintendo DS™ et créé par le légendaire directeur d'Ace Attorney™ Shu Takumi, ce remaster propose des visuels en haute résolution que les détectives avisés pourront découvrir sur PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC (Steam).



Les joueurs pourront profiter de nouvelles fonctionnalités qui redonnent plus que jamais vie à Ghost Trick: Détective Fantôme, notamment les 37 thèmes musicaux réarrangés et une chanson originale composée par Masakazu Sugimori, déjà à l’œuvre sur la saga Ace Attorney, ainsi que des illustrations inédites. Des trophées peuvent également être remportés en résolvant différents niveaux du jeu, en plus des nouveaux puzzles fantômes sur console ! Ghost Trick: Détective Fantôme propose des visuels 1080p/60fps et une interface utilisateur optimisée pour les manettes et les écrans tactiles (pour les plateformes en proposant).