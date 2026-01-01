Geppy-X - Le compte à rebours à démarré sur Nintendo Switch

Si vous cherchez un shoot'em up reprenant le style des animés des années 70, Bliss Brain vous annonce qu'il ne reste plus que quelques jours à patienter avant la sortie de Geppy-X, robot animé style années 70 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Attendu pour le 16 juillet 2026 , nous vous laissons découvrir le dernier trailer en date du jeu ci-dessous.

Nous sommes en 197X…

Une force mystérieuse se faisant appeler l’Empire Démoniaque Cosmique lance soudainement une attaque contre la Terre, déployant une armée de gigantesques machines de guerre en forme de bêtes, les « Space Beasts ». Pendant ce temps, dans un laboratoire top secret de robots spatiaux quelque part en Extrême-Orient, des préparatifs avaient été mis en place « au cas où ». C’est ainsi que le robot de combat transformable et combinable GEPPY-X entre en action.

Jamais sorti hors du Japon jusqu’à présent, Geppy-X, robot animé style années 70, arrive enfin dans le monde entier !

Véritable hommage aux animés de mecha japonais des années 70, ce shoot’em up 2D à défilement horizontal, rapide et dynamique, revient avec de nombreuses améliorations de confort : temps de chargement réduits, fonction rembobinage, sauvegardes instantanées, et bien plus encore.

Découvrez GEPPY-X avec des sous-titres dans huit nouvelles langues et une restauration complète des 8 000 images dessinées à la main à partir des bandes Betacam originales. La version originale compressait l’animation sur quatre disques en 320x240 et 15 images par seconde. Cette nouvelle édition restaure chaque « épisode » — génériques, bandes-annonces, publicités et crédits inclus — dans sa cadence originale de 24 images par seconde.