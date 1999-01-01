Geppy-X annoncé - Un shooter rétro inspiré des animés des années 70 de retour cet été sur Nintendo Switch

Décidément les animes rétro ont la cote en ce moment. Alors que nous venons d'apprendre le retour de Musclor en jeu-vidéo, PR Hound et Bliss Brain Corporation viennent de leur côté de présenter le "nouveau" shooter Geppy-X. Sorti initialement en 1999 sur les Playstation japonaises, le shooter présente une esthétique rappelant les animés des années 70, et sera cette fois-ci disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents à partir du 16 juillet 2026 .

Conçu à l'apogée du boom des CD-ROM à la fin des années 90, le jeu original sorti sur PlayStation comprenait quatre disques et comportait plus de 8 000 images d'animation dessinées à la main, une production d'une ampleur sans précédent pour un jeu de tir en 2D.

Il ne s'agissait pas seulement d'un jeu inspiré des anime, mais d'une véritable série télévisée de super robots des années 70 à laquelle on pouvait jouer !

Pour cette édition remasterisée en haute résolution :