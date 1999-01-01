Geppy-X revient : le shoot’em up anime le plus fou des années 90 renaît en HD

Bliss Brain Corporation annonce la sortie mondiale de 70’s-Style Robot Anime Geppy-X, prévue pour le 16 juillet 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents. Initialement lancé exclusivement au Japon en 1999, ce shoot’em up culte revient dans une version remasterisée en haute définition. Cette nouvelle édition propose une restauration complète des animations à partir des bandes Betacam originales, avec plus de 8 000 dessins faits main et une fluidité en 24 images par seconde. Les joueurs pourront également basculer à tout moment entre les séquences remasterisées et la version originale, une fonctionnalité incluse directement dans le jeu.

Inspiré des séries de super robots des années 70, Geppy-X adopte la structure d’un véritable épisode d’anime, tout en offrant un gameplay de shoot’em up nerveux avec trois styles de combat interchangeables. Cette version modernisée conserve le défi d’origine tout en ajoutant des options de confort comme la sauvegarde rapide ou le rembobinage. Véritable capsule temporelle, le jeu intègre aussi les voix et musiques originales de célèbres artistes de l’époque, renforçant son hommage à l’âge d’or de l’animation japonaise. Nous vous laissons un premier trailer de ces fameuses animations ci-dessous.