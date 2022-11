Garfield Lasagna Party - le chat amateur de lasagnes lance les hostilités sur Nintendo Switch

Microids, en collaboration avec Paramount Consumer Products, est heureux de dévoiler la bande annonce de sortie de Garfield Lasagna Party, leur nouveau party-game mettant en vedette l'un des chats les plus connus du monde de la BD. Développé par Balio Studio, nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous. Garfield Lasagna Party est disponible dès à présent sur Nintendo Switch en version dématérialisée ainsi qu'en version physique.

Garfield, Odie, Arlène et Nermal ont concocté des mini-jeux délirants pour animer la gigantesque Lasagna Party à laquelle vous êtes convié ! Soyez prêt à tout donner pour passer devant vos adversaires en remportant le plus de mini-jeux possibles parmi les 32 disponibles. Faites appel à toute votre chance en lançant les dés et utilisez des objets spéciaux pour prendre l'avantage sur vos amis. Garfield Lasagna Party est LE jeu pour passer un bon moment appétissant entre amis et en famille, en compagnie de vos personnages préférés !

Caractéristiques du jeu :