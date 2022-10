Garfield Lasagna Party - Le chat le plus glouton de la BD revient en novembre sur Nintendo Switch

Développé par Balio Studio, en collaboration avec Paramount Consumer Products et Microids, Garfield Lasagna Party vous propose de retrouver le chat roux le plus culte du monde de la BD avec un Party Games. Le titre vient officiellement d'être planifié pour le 10 novembre 2022 sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant d'avoir un trailer dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier descriptif officiel du jeu, accompagné de nouvelles images.

Garfield, Odie, Arlène et Nermal ont concocté des mini-jeux délirants pour animer la gigantesque Lasagna Party à laquelle vous êtes convié ! Soyez prêt à tout donner pour passer devant vos adversaires en remportant le plus de mini-jeux possibles parmi les 32 disponibles. Voici un avant-goût de quelques délicieux challenges lors desquels vous défierez vos amis : Toast party : soyez le premier à attraper le toast, mais attention à la tranche grillée !

: soyez le premier à attraper le toast, mais attention à la tranche grillée ! Horde sauvage : échappez à la meute de chiens en évitant les obstacles et franchissez la ligne d’arrivée en premier.

: échappez à la meute de chiens en évitant les obstacles et franchissez la ligne d’arrivée en premier. Poids plume : mémorisez les aliments emballés par vos adversaires, mais faites attention à ne pas avaler de piments ! La personne qui mange le plus remporte le mini-jeu !

: mémorisez les aliments emballés par vos adversaires, mais faites attention à ne pas avaler de piments ! La personne qui mange le plus remporte le mini-jeu ! Lasagnes ultimes : tenez les lasagnes le plus longtemps possible pour gagner le plus de points possibles, en utilisant les tomates pour ralentir vos adversaires !

: tenez les lasagnes le plus longtemps possible pour gagner le plus de points possibles, en utilisant les tomates pour ralentir vos adversaires ! À parts égales : découpez la pizza de manière à avoir le même nombre de pepperoni sur chaque part !

: découpez la pizza de manière à avoir le même nombre de pepperoni sur chaque part ! Ménage de printemps : utilisez votre balai pour pousser autant d'objets que possible hors de votre zone.

: utilisez votre balai pour pousser autant d'objets que possible hors de votre zone. Sous les projecteurs : collectez un maximum de lasagnes avant que le temps ne soit écoulé, tout en évitant le projecteur de Jon !

: collectez un maximum de lasagnes avant que le temps ne soit écoulé, tout en évitant le projecteur de Jon ! Artiste en herbe : suivez la ligne du mieux que vous pouvez. Faites appel à toute votre chance en lançant les dés et utilisez des objets spéciaux pour prendre l'avantage sur vos amis. Garfield Lasagna Party est LE jeu pour passer un bon moment appétissant entre amis et en famille, en compagnie de vos personnages préférés ! Caractéristiques du jeu : Plus de 30 mini-jeux à découvrir à travers des environnements emblématiques comme la maison de Garfield, la pizzeria, la clinique vétérinaire de Liz…

à découvrir à travers des environnements emblématiques comme la maison de Garfield, la pizzeria, la clinique vétérinaire de Liz… Choisissez votre héros parmi 4 personnages iconiques de la bande dessinée de Jim Davis : Garfield, Nermal, Arlène et Odie !

de la bande dessinée de Jim Davis : ! 3 modes jouables jusqu’à 4 joueurs en local sont disponibles ! Profitez d’une expérience de jeu de plateau traditionnel grâce au mode Lasagna Race, jouez à vos mini-jeux favoris sans passer par les cases du plateau avec le mode Challenge, et organisez un championnat aux mini-jeux prédéfinis avec le mode Lasagna World Tour !

! Profitez d’une expérience de jeu de plateau traditionnel grâce au mode Lasagna Race, jouez à vos mini-jeux favoris sans passer par les cases du plateau avec le mode Challenge, et organisez un championnat aux mini-jeux prédéfinis avec le mode Lasagna World Tour ! Un jeu amusant pour tous, que vous préfériez les lasagnes, les party games, les tranches de rigolades, ou juste le fait de passer un bon moment en famille ou entre amis !