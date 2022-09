Garfield Lasagna Party - Le chat paresseux s'offre un Party-Game sur Nintendo Switch

Le chat le plus gourmand de la BD revient en novembre sur Nintendo Switch avec Garfield Lasagna Party. Cette fois-ci, le chat troque son jeu de course pour un party-game familial regroupant une trentaine de mini-jeux. Si nous n'avons pas encore de trailer à nous mettre sous la dent, nous vous laissons découvrir les premières images du jeu ainsi qu'un communiqué officiel.

Curieux au point de vous en lécher les babines ? Découvrez la nouvelle idée poilante de Garfield, Odie, Arlène et Nermal : une gigantesque Lasagna Party ! Et qu’y a-t-il au menu ? Un party game palpitant farci de mini-jeux délirants (et savoureux !) : compétition de découpe de pizzas, lancer de boules de neige, courses d’obstacles…

Soyez-prêt à tout donner pour passer devant vos adversaires : gagnez des mini-jeux, faites appel à toute votre chance pour réaliser vos meilleurs lancers de dés... ou multipliez les coups bas en utilisant les nombreux objets à votre disposition !

Peu importe à qui vous vous ralliez ou que vous aimiez les lasagnes ou non… Garfield Lasagna Party est LE jeu parfait pour profiter d’un délicieux moment entre amis et en famille, en compagnie de vos personnages préférés !

Caractéristiques du jeu :