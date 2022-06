Gamedec s'offre un dernier trailer avant sa sortie début juillet sur Nintendo Switch

Anshar Studios et l'éditeur Untold Tales profitent des derniers jours avant la sortie de Gamedec afin de nous dévoiler de nouvelles séquences tirées de la version Nintendo Switch du jeu. Aujourd'hui c'est donc un focus sur l'histoire qui vous attend dans ce RPG cyberpunk en vu isométrique. Pour rappel, Gamedec est attendu pour le 1er juillet 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Gamedec est un RPG isométrique cyberpunk en solo et sans combat. Vous y incarnez un détective qui résout des crimes dans des mondes virtuels. Faites usage de votre bon sens pour recueillir des informations de la part de vos témoins et de vos suspects, ne vous laissez pas tromper, sauvez des vies, et enquêtez sur les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants. Le jeu s’adapte continuellement à vos choix sans jamais vous juger : vos choix vous définissent.

Bienvenue dans la Varsovie du XXIIe siècle. La technologie du futur est si avancée que le « réel » est un concept relatif, tandis que la « vie » et la « mort » se déclinent en de nombreuses définitions. Les mondes virtuels nourrissent des problèmes bien réels de la nature humaine : luxure, paresse, envie et orgueil. Les habitants de ces mondes virtuels ont besoin de spécialistes : les Gamedecs, des détectives privés qui ont une certaine expérience de ces mondes et qui travaillent pour découvrir et exploiter des mécanismes cachés dans ces réalités moyennant une commission de leurs clients. Vous êtes l’un d’eux. Vous êtes un Gamedec.

En se concentrant sur le développement du personnage à travers les prises de décision, Gamedec s’inspire des jeux de rôle sur table. Obtenez des aptitudes et créez votre boîte à professions unique afin de mener des enquêtes à votre manière. Découvrez les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants grâce aux informations recueillies dans le codex.

À l’instar des jeux de rôle sur table classiques, vous avez la liberté d’approcher les situations selon divers angles et n’êtes pas forcé à une solution unique : les décisions n’appartiennent qu’à vous.