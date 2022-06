Gamedec - Le jeu d'enquête cyberpunk revient début juillet sur Nintendo Switch

Si vous avez envie de vous offrir un jeu d'enquête cet été dans un univers cyberpunk, Gamedec devrait pouvoir répondre à vos attentes. Sorti initialement en 2021 sur Steam, le titre de Anshar Studios va s'offrir une nouvelle sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch le 1er juillet 2022. Afin de découvrir ce qui vous attend dans ce nouvel univers, nous vous laissons visionner son trailer ci-dessous.

Gamedec est un RPG isométrique cyberpunk en solo et sans combat. Vous y incarnez un détective qui résout des crimes dans des mondes virtuels. Faites usage de votre bon sens pour recueillir des informations de la part de vos témoins et de vos suspects, ne vous laissez pas tromper, sauvez des vies, et enquêtez sur les relations extraordinaires entre les mondes virtuels et leurs habitants. Le jeu s’adapte continuellement à vos choix sans jamais vous juger : vos choix vous définissent.