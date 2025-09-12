Game One : 27 ans après son lancement, la chaîne gaming française devrait s'arrêter brutalement d'ici la fin de l'année

Depuis plusieurs jours , c'est la sidération et la tristesse; la chaîne Game One, créée il y a plus de 27 ans devrait "cesser ses activités" d'ici la fin novembre (et au plus tard le 15 décembre 2025 ).

L'info a été lancée le 8 octobre dernier par BFMTV avant même que que la grande majorité des personnes travaillant sur la chaîne ne soient mises au courant. A priori, seuls les 9 salariés de la chaîne (parmi lesquels Julien Tellouck) avaient été informés en août dernier d'un "projet de cessation d'activité" de la chaîne (et de plusieurs autres dont J-One) sans qu'ils aient l'autorisation d'en informer qui que ce soit.

Game One qui fut, à l'origine, une chaîne du groupe Canal Plus, appartient aujourd'hui au groupe américain Paramount Global qui est en pleine restructuration depuis sa fusion, cet été, avec Skydance Media, entraînant un plan d'économie drastique et une nouvelle stratégie recentrée sur le streaming.

Dans ces conditions, il semblerait que la filiale française du groupe, Paramount Networks France, ait reçu l'ordre de réduire de près de 50% , les effectifs de sa branche télévisuelle.

C'est brutal et assez incompréhensible sachant que la chaîne n'est pas déficitaire et même rentable (plus de 2 millions d'euros de bénéfices nets annuels).

Alors que de nombreuses chaînes thématiques créées à la fin des années 90 ont disparu ou ne sont plus que des robinets à contenu, Game One continuait (et continue) de proposer des programmes originaux dont certains diffusés en direct comme l'émission hebdomadaire Team G1 ou encore les légendaires Level One du non moins légendaire Marcus.

Alors certes, depuis 27 ans , les médias ont énormément changé comme nos habitudes de "consommation" des médias. Désormais, les jeux vidéo sont partout et notamment sur les réseaux sociaux et les plateformes comme Twitch ou YouTube ou tout à chacun peut diffuser ses parties de jeu ou ses propres émissions. Peut-être que la chaîne a raté des opportunités d'évolution et de déclinaison sur les réseaux afin non seulement de renouveler son public mais aussi de garder et de faire fructifier sa base de fidèles.

Malgré tout, à Nintendo-Master, on veut croire qu'il y a encore (comme avec les sites spécialisés) de la place pour une chaîne de télé thématique dédiée aux jeux vidéo, dont le secteur a, depuis plusieurs années , supplanté celui de la musique, de l'édition traditionnelle et même du cinéma (en générant près du double des revenus obtenus par le cinéma).

Quant on aime les jeux vidéo, on a tous forcément des souvenirs liés à Game One, quand bien même on ne la regarde plus depuis longtemps. D'ailleurs, depuis l'annonce faite par BFMTV, les marques de soutien se multiplient (et on se joint à elles) de la part d'anonymes ou de célébrités.

Notez que, pour le moment, aucun communiqué officiel n'a encore été partagé. Cependant, la fin de Game One (mais aussi de J-One) semble actée. Mais tout n'est pas perdu. Il est probable que certaines émissions et rendez-vous rebondissent ailleurs, probablement sur le net.

Après l'arrêt, il y a plusieurs années déjà, de la chaîne NoLife, c'est, dans tous les cas, un petit bout de l'histoire de notre passion qui s'apprête à disparaître...

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

