Funimation confirme l'arrivée dès demain d'une application pour voir les animes sur Nintendo Switch

Il y a peu (voir ici) Funimation, le mastodonte des services de vidéos par abonnement spécialisé en animes (qui appartient à Sony et vient de littéralement avaler toute la concurrence) a teasé son arrivée sur Nintendo Switch. Dans un tweet publié il y a quelques heures, Funimation confirme l'arrivée d'une application demain sur la console de Nintendo. Alors attention, l'annonce n'a été faite qu'aux Etats-Unis et pour cause puisque Funimation n'est disponible qu'aux Etats-Unis. En Europe et plus spécialement en France le géant est présent via Wakanim mais aussi Crunchyroll et ADN qui font désormais partie de la même famille. Donc on ne sait pas encore, si cela concerne aussi la France et si nous aurons droit nous aussi à une application pour regarder des animes via notre console. Peut-être en saurons-nous plus ce soir dès 18 heures lors de la diffusion d'un nouveau Indie World (heure de Paris- voir détails ICI)

En attendant un premier aperçu de l'application (US) a été partagé en vidéo (voir ci-dessous.) Notez que si le tweet de Funimation est toujours en place, la page de présentation n'est pas encore disponible laissant penser à une annonce prématurée...

You’ll never put it down again. Anime arrives on the Nintendo Switch for the very first time via the refreshing new look of the Funimation App. Coming tomorrow! @NintendoAmerica



Read on: https://t.co/TetOe3OP18 pic.twitter.com/x5rC5b0Wm1