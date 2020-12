Funimation / Wakanim : une application pour voir des animes en streaming en approche sur Nintendo Switch

Si la Nintendo Switch a désormais un catalogue de jeux impressionnant couvrant tous les genres, la console de Nintendo fait encore l'impasse sur les applications multimédias. Il y a bien Youtube et Inky Pen ou encore Iznéo pour lire des mangas mais à part ça, c'est le désert, la console n'ayant même pas officiellement de navigateur Internet. A ce niveau-là même la Wii U et la Wii étaient bien mieux achalandées. Cependant, il semblerait que d'ici peu, il soit possible de regarder des mangas sur sa Nintendo Switch grâce à Funimation de SONY, le géant américain des services de vidéos par abonnement spécialisé en manga. En effet, sur son compte Twitter, Funimation a teasé son arrivée sur Nintendo Switch... Alors attention, Funimation n'est pas disponible en France ou plutôt il l'est via Wakanim qui pour le moment n'a rien teasé du tout...

Sachez pour finir qu'il y a deux jours à peine le groupe Funimation de SONY a racheté Crunchyroll, autre référence en matière de plateformes SVOD pour les animes qui lui même avait racheté l'année dernière ADN, là encore une référence du secteur en France. Autant dire que désormais Funimation / Wakanim est le leader du secteur puisqu'il a englobé quasiment toute la concurrence.

Alors quelle application débarquera sur Nintendo Switch aux Etats-Unis puis, on l'espère en Europe et plus spécialement en France ? Evidemment nous vous tiendrons au courant. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.