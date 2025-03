Fuga: Melodies of Steel 3 dévoile un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Les enfants de la licence Fuga; Melodies of Steel seront de retour en 2025 pour une ultime aventure sur Nintendo Switch et supports concurrents. En attendant la sortie officielle du RPG Fuga: Melodies of Steel 3 le 29 mai prochain , nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous. C'est l'occasion pour les joueurs de découvrir la nouvelle escouade de jeunes héros malgré eux, ainsi que les nouvelles mécaniques de cet opus, et bien sûr les antagonistes qui vous barreront la route.

La série Fuga : Melodies of Steel est arrivée à sa conclusion épique ! Plongez dans ce RPG dramatique doté d'un tout nouveau système de combat stratégique, d'un entraînement Taranis amélioré pendant l'entracte, d'une progression tactique et de batailles événementielles !