Fuga: Melodies of Steel 3 dévoile son Fast Mode

Vous avez adoré l'histoire de Fuga: Melodies of Steel mais les combats sont trop contraignants pour vous afin de profiter pleinement de l'histoire ? CyberConnect2 vous proposera très prochainement une solution avec son jeu Fuga: Melodies of Steel 3 : le Fast Mode. Une fois ce dernier sélectionné, il sera possible de passer automatiquement les combats standards, et d'avoir à disposition une arme spéciale qui one-shot les boss, afin de pouvoir se concentrer uniquement sur l'histoire. Ce mode sera proposé ultérieurement sur les jeux Fuga: Melodies of Steel et Fuga: Melodies of Steel 2. Nous vous laissons découvrir ce nouveau mode dans le trailer ci-dessous. Pour rappel, Fuga: Melodies of Steel 3 est attendu pour le 29 mai 2025 sur Nintendo Switch.