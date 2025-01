Fuga: Melodies of Steel 3 - Un final explosif programmé pour fin mai sur Nintendo Switch

Les enfants de la licence Fuga n'ont-ils pas assez souffert ? Visiblement pas d'après CyberConnect 2 Co., Ltd. qui vient d'annoncer ce jour la conclusioon de la licence avec la sortie de Fuga: Melodies of Steel 3. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents pour le 29 mai 2025 , nous vous laissons découvrir le teaser du jeu ci-dessous.

L'histoire de la guerre, kemono et de la vengeance touche à sa fin ! La série Fuga : Melodies of Steel arrive à sa conclusion épique avec un nouveau système de combat stratégique exaltant, un entraînement amélioré pour le Taranis pendant l'entracte, une progression tactique de l'itinéraire et des batailles événementielles ! Découvrez la source du désespoir du monde dans ce final plein d'action !

Source : Cc2