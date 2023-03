FRONT MISSION 1st: Remake - La version physique sera disponible fin avril sur Nintendo Switch

Déjà sorti en novembre dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, FRONT MISSION 1st: Remake développé par Forever Entertainment vient d'officialiser la date de sortie de la version physique. C'est par le biais d'un communiqué et d'un nouveau trailer que l'éditeur Microids nous apprend qu'il sera possible de mettre la main sur les boîtes du jeu à partir du 20 avril 2023 . Une occasion parfaite pour découvrir la licence si vous n'appréciez pas le dématérialisé.

A propos de Front Mission 1st Remake :

En 2090, les peuples du monde entier se battent en utilisant des machines de guerre appelées Wanzers pour régler leurs conflits. L’île de Huffman, le seul endroit où l’Oceania Cooperative Union (O.C.U.) et l’Unified Continental States (U.C.S.) partagent une frontière commune, est une véritable poudrière.

Un peloton de reconnaissance de l’O.C.U. dirigé par le capitaine Royd Clive est chargé d’aller enquêter dans une usine de munition de l’U.C.S. Des Wanzers de l’U.C.S. leur tendent une embuscade, ce qui déclenche toute une série d’évènements et fait replonger l’île entière dans la guerre.

Incarnez un membre de l’O.C.U. ou de l’U.C.S., customisez votre Wanzer, élaborez une stratégie et utilisez votre puissance de feu et votre environnement pour prendre l’avantage sur vos adversaires !

Caractéristiques du jeu :

Vivez une aventure dans un univers géopolitique complexe et choisissez votre camp à travers deux campagnes différentes.

Customisez chaque partie de votre Wanzer, améliorez sa puissance de feu, sa défense, sa vitesse, et gagnez en efficacité au combat.

Prenez en compte votre environnement pour élaborer la meilleure stratégie possible afin de prendre rapidement l’ascendant sur votre adversaire.

Profitez du remake en 3D avec de superbes graphismes et effets améliorés. Jouez au jeu dans sa version moderne avec de nouvelles fonctionnalités, ou revivez l’expérience d’origine avec le gameplay de la version originale.