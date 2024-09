FRONT MISSION 1st: Remake s'offre un DLC gratuit début octobre

Si vous avez terminé FRONT MISSION 1st: Remake et que vous en redemandez encore, Forever Entertainment vient d'annoncer la sortie le 3 octobre prochain d'un tout nouveau DLC dénommé Mercenaries. Proposé gratuitement sur Nintendo Switch et supports concurrents, ce DLC proposera l'ajout du multijoueur en moe local, de nouveaux scénarios et plus encore. Nous vous laissons découvrir le trailer dédié ci-dessous.

Le DLC Mercenaries comprend : Nouveaux scénarios solo

La mise à jour comprend un ensemble de six nouveaux scénarios solo. Chaque scénario est soigneusement conçu pour offrir une gamme variée de défis et de récits captivants. Ces nouvelles missions offrent une expérience de jeu solo captivante tout en élargissant le gameplay avec de nouveaux types de tuiles de terrain.

La mise à jour comprend un ensemble de six nouveaux scénarios solo. Chaque scénario est soigneusement conçu pour offrir une gamme variée de défis et de récits captivants. Ces nouvelles missions offrent une expérience de jeu solo captivante tout en élargissant le gameplay avec de nouveaux types de tuiles de terrain. Mode multijoueur local

Passez à l'action avec le mode multijoueur local en utilisant deux manettes ou la fonctionnalité hot-seat ! Défiez vos amis dans une escarmouche et prouvez votre supériorité tactique sur de toutes nouvelles cartes.

Passez à l'action avec le mode multijoueur local en utilisant deux manettes ou la fonctionnalité hot-seat ! Défiez vos amis dans une escarmouche et prouvez votre supériorité tactique sur de toutes nouvelles cartes. Six nouvelles cartes

Buried Factory, Leaves of the Fallen, Porunta's Hideaway et trois autres cartes à débloquer au fur et à mesure de votre progression serviront d'arènes pour les scénarios solo et les escarmouches multijoueurs.

Buried Factory, Leaves of the Fallen, Porunta's Hideaway et trois autres cartes à débloquer au fur et à mesure de votre progression serviront d'arènes pour les scénarios solo et les escarmouches multijoueurs. De nouveaux mercenaires et un commandant

Rencontrez 15 nouveaux personnages jouables et le commandant, qui vous présenteront la nouvelle mise à jour et vous permettront de constituer la meilleure équipe possible.