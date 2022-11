Front Mission 1st: Remake sort ce mois-ci sur Nintendo Switch - Tous les détails

A la base, FRONT MISSION est un T-RPG développé par Squaresoft et sorti en 1995 sur Super Nintendo uniquement au Japon. Il mêle la stratégie et l'action dans un monde futuriste dans lequel on fait la guerre à bord de robots géants nommés les Wanzers. Dans les années 2000, le jeu a eu droit à un remake sorti sur Playstation et Nintendo DS et aujourd'hui, il s'offre une cure de jouvence sur Nintendo Switch grâce au studio polonais Forever Entertainment (Panzer Dragoon : Remake.) Pour voir à quoi cela ressemble, retrouvez le trailer de FRONT MISSION 1st: Remake ainsi que quelques capture d'écran de la fiche eshop du jeu. Notez que les deux épisodes suivants auront droit aussi à leur lifting et sortiront plus tard sur Nintendo Switch (voir détails ici.)

FRONT MISSION 1st: Remake est attendu le 30 novembre 2022 sur Nintendo Switch. Sur l'eShop le jeu coûtera 34,99€ ( 29,74€ en précommande) et prendra près de 5,1 Go d'espace.