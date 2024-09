Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU est disponible sur Nintendo Switch

L'hiver pointe le bout de son nez, alors que certains ont déjà commencer à mettre Mariah Carey à dégivrer pour les fêtes de Noël, Imagineer de son côté ressort dès aujourd'hui sa licence Fitness Boxing avec un partenariat improbable avec l'idole virtuelle Hatsune Miku. Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU propose aux joueurs de se remettre en forme devant son écran grâce à une multitude d'exercices basés sur le rythme et bien sûr sur la boxe. Avec Hatsune Miku et ses autres compagnons, ce sera très probablement le dernier spin-off de la licence s'appuyant sur le deuxième opus de la franchise. Notre camarade ArwennaVampyr vous a préparé un test dédié, et de notre côté nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous.

Source : Nintendo