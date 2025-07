Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU - 3 DLC annoncés pour s'entraîner en rythme

Aksys a annoncé du contenu additionnel pour son jeu de fitness Fitness Boxing feat. HATSUNE MIKU. Ce sont en tout 3 nouveaux packs qui sont proposés pour les joueurs au prix de 4,99€ l'unité :

Exercise BGM Pack Vol.3

Entraînez-vous sur des versions instrumentales réarrangées de chansons classiques et folkloriques très connues avec ce pack BGM ! Ces morceaux vont certainement améliorer vos séances de fitness à la maison !

Orphée aux Enfers / arrangement Fitness Boxing

Csikós Post / arrangement Fitness Boxing

Ievan Polkka / arrangement Fitness Boxing

Exercise BGM Pack Vol.4

Améliorez votre playlist de BGM en mode exercice avec ce pack qui contient des arrangements instrumentaux des chansons des personnages Piapro préférés des fans. Animez vos entraînements de boxe avec ces morceaux amusants !

Senbonzakura / KurousaP

OUTBURST DREAMER BOYS / rerulili

Rabbit Hole / DECO*27

Costume supplémentaire Tracksuit Miku

Voici un tout nouveau costume pour Hatsune Miku : le survêtement classique ! Cette tenue de sport rétro apporte une touche de nostalgie à ton entraînement tout en restant amusante et énergique. Avec ce nouveau look, Hatsune Miku vous encouragera pendant que vous vous entraînez, et le costume de survêtement peut également être utilisé dans les cours d'étirement.