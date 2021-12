Firegirl : Hack‘n Splash Rescue - Les versions consoles repoussées à 2022

C'est un coup dur pour ceux qui attendaient impatiemment le dernier titre de Dejima, Firegirl : Hack‘n Splash Rescue sortira bien le 14 décembre sur PC comme convenu, mais les versions consoles quant à elles ont été repoussées à 2022 sans plus de précisions. En attendant d'en apprendre davantage sur les versions consoles mises de côté, nous vous laissons découvrir la dernière vidéo commentée du développeur ci-dessous.

Firegirl : Hack 'n Splash Rescue est un jeu de plates-formes roguelite dans lequel vous jouez le rôle d'une jeune femme pompier qui redonne vie à sa caserne de pompiers locale délabrée. Armé de votre fidèle hache et de votre tuyau d'incendie haute pression qui fait également office de jetpack, répondez aux appels d'urgence qui vous amènent à de dangereux incendies générés de manière procédurale à travers la ville. Lorsque Firegirl arrive sur les lieux, elle a 3 minutes pour sauver tous les civils pris dans l'incendie ! Éteignez les monstres du feu pour gagner du temps dans ces missions délicates où vous sentirez la chaleur pendant que vous vous battez pour faire votre travail. Découvrez la vérité sur la raison pour laquelle ces incendies ont englouti la ville, dans un mystère qui va jusqu'au sommet !

Entre les missions à haute teneur en énergie au cours desquelles vous augmenterez vos sauts avec votre tuyau, éteindrez d'affreux monstres pyrotechniques et sauverez des civils (et des chats !) pris au piège, vous pourrez passer du temps à la caserne de pompiers. Vous pourrez y améliorer votre équipement et embaucher du personnel pour être plus efficace dans la lutte contre les incendies à venir. Vous aurez besoin de toute l'aide possible pour survivre dans ce roguelite amusant, palpitant et délicat !

" Nous sommes bien sûr déçus de devoir retarder la sortie de Firegirl : Hack 'n Splash Rescue sur consoles, mais il est important pour nous de proposer un titre de qualité aux joueurs sur consoles et retarder ces versions jusqu'en 2022 est ce que nous devions faire pour y parvenir ", a déclaré Julien Ribassin, fondateur de Dejima. "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de sortir le jeu sur PC le 14 décembre et nous espérons que les joueurs apprécieront de jeter un coup d'œil à notre dernier commentaire de développeur pour avoir un aperçu de ce qui est à venir, attendez-vous à une autre vidéo bientôt !".