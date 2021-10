Firegirl : Hack ‘n Splash Rescue - Préparez-vous à affronter les flammes sur Nintendo Switch

Les pompiers seront à l'honneur en cette fin d'année. Nouveau projet de Thunderful Publishing & Dejima, Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue vous propose d'incarner une femme ayant récemment intégré une caserne de pompier délabrée, avec comme objectif de sauver les victimes des incendies se déclarant de manière aléatoire. Proposant un aspect visuel mêlant environnements 3D et personnages en pixel art, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Firegirl : Hack 'n Splash Rescue vous fait jouer le rôle d'une nouvelle femme officier de secours qui redonne vie à une caserne de pompiers locale délabrée. Répondant à des incendies générés de manière procédurale à travers la ville, vous êtes appelée à l'action pour essayer de sauver tous les civils (et les chats !) pris dans les feux dans un temps limite de 3 minutes très serré. Vous pouvez gagner du temps en éteignant d'affreux monstres pyrotechniques, en vous frayant un chemin à travers les obstacles et en utilisant votre tuyau d'arrosage comme un jetpack improvisé pour améliorer votre saut et atteindre des endroits autrement inaccessibles.