Fire Emblem Heroes : une vidéo rétrospective sur les 30 ans de la série

La série Fire Emblem fête ses 30 ans cette année et de ce fait Nintendo, via son compte Youtube officiel, vient de publier une vidéo rétrospective sur cette saga légendaire. Depuis sa sortie en 1990 au Japon, Fire Emblem à su s'imposer, au fur et à mesure des années, en tant que série culte. Si cela vous intéresse, vous retrouverez la vidéo en question ci-dessous.

Pour rappel sur Fire Emblem Heroes, une invocation légendaire est actuellement disponible mettant en avant le personnage Edelgard de Fire Emblem : Three Houses. Nous vous avons fait une news à ce sujet et celle-ci est d'ores et déjà disponible ici. Et une autre bannière est également disponible, mettant en scène Marth et Shiida dans une version juvénile pour commémorer les 30 ans de la licence.

Et vous, quel a été votre premier Fire Emblem ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Source : Youtube