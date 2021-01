Fire Emblem Heroes : le nouveau personnage mythique Seiros entre dans l'arène

Le contenu de Fire Emblem Heroes se déchaîne et ses nouvelles invocations s'enchainent. En effet, une toute nouvelle invocation mythique fait son apparition en jeu. Celle-ci met en avant le personnage de Seiros issu de Fire Emblem : Three Houses. D'ores et déjà disponible depuis aujourd'hui dans l'onglet invocation, Seiros est accompagné d'autres combattants aussi rares que limités. En voici la liste complète :

Seiros - Fire Emblem : Three Houses

Eir - Fire Emblem Heroes

Roy - Fire Emblem : The Binding Blade

Yune - Fire Emblem : Radiant Dawn

Alm - Fire Emblem Echoes : Shadows of Valentia

Julia - Fire Emblem : Genealogy of the Holy War

Thrasir - Fire Emblem Heroes

Lif - Fire Emblem Heroes

Catherine - Fire Emblem : Three Houses

Flayn - Fire Emblem : Three Houses

Dimitri - Fire Emblem : Three Houses

Dieck - Fire Emblem : The Binding Blade

Vous aurez alors jusqu'à 8% de chance d'obtenir l'un des personnages précédemment cités dans cette nouvelle invocation. Vous retrouverez ci-dessous le trailer dévoilant ce nouveau personnage jouable. Attention cependant certaines images pourraient vous dévoiler une partie de l'histoire principale de Fire Emblem : Three Houses, c'est à vos risques et périls.

Source : Youtube