Fire Emblem Heroes : célébrez l'événement spécial Pâques édition 2021 avec un nouveau personnage duo

Nous sommes déjà la mi-mars et les vacances de Pâques arrivent à grands pas et qui dit Pâques dit forcément chocolats, œufs, lapins (et calories...). Plutôt que de nous offrir des œufs en chocolats, Fire Emblem Heroes nous propose de célébrer l'événement par le biais d'une nouvelle et future invocation mettant en avant des héros dans des tenues assez singulières et c'est ce qui fait le charme de cette fête. Cette célébration est l'un des rendez-vous que les joueurs de Fire Emblem Heroes ne veulent absolument pas manquer chaque année. Ce sont au total 4 nouveaux combattants (dont un personnage duo) issus de différents opus de la série qui auront la chance de représenter l'édition 2021 de Pâques en jeu. Voici la liste ci-dessous :

Severa - Fire Emblem : Awakening

Inigo - Fire Emblem : Awakening

Minerva - Fire Emblem : Mystery of the Emblem

Myrrh (+ Tiki) personnage duo - Fire Emblem : Awakening & Fire Emblem : The Sacred Stones

Cet événement débutera le 17 mars 2021 et se terminera le 17 avril 2021 vous laissant le temps d'économiser un maximum afin d'avoir une chance d'obtenir un de ces personnages cités ci-dessus. Retrouvez le trailer annonce de cette nouvelle célébration dévoilant toutes les capacités de chaque combattant ci-dessous. Nous vous souhaitons à tous (certes en avance) une joyeuses Pâques !

Source : Youtube