Fire Emblem Heroes - Corrin : l'enfant du crépuscule débarque sur le champ de bataille

Comme à son habitude, les mises à jour et les événements du côté de Fire Emblem Heroes s'enchaînent malgré l'été. En l'occurrence aujourd'hui nous apprenons qu'un nouveau personnage légendaire va faire son apparition dans le jeu et qui n'est autre que Corrin : l'enfant du crépuscule. Ce nouveau personnage sera présent dans une nouvelle invocation dédiée et sera disponible dès le 31 août 2020 . D'autres personnages légendaires et mythiques d'anciens événements viendront s'ajouter à cette nouvelle invocation. Respectivement :

La bonne nouvelle c'est que vous avez 8% de chance de tomber sur un des personnages précédemment listés dans cette invocation. Retrouvez ci-dessous les sorts et aptitudes de Corrin en vidéo.

Source : Youtube