Fire Emblem Heroes : découvrez la chorégraphie endiablée de Reginn et Fafnir sur In the Club Remix

Alors que le dernier événement de Fire Emblem Heroes bat son plein mettant en avant le personnage mythique Dagr, voilà que les développeurs viennent de nous livrer une étrange surprise pour nous les joueurs. En effet, une vidéo plutôt étrange vient d'apparaître sur le fil d'actualité de la chaine Youtube Nintendo mobile. Nous y découvrons une courte vidéo mettant en lumière les personnages de Fáfnir et Reginn deux personnages issus du Chapitre V de Fire Emblem Heroes faisant une chorégraphie sur un remix de In the Club...

Une étrange attention de la part des développeurs qui souhaitaient sûrement nous faire une petite blague déplacée pour le jour du poisson d'avril. D'ailleurs retrouvez notre Nintendo-Master poisson d'avril juste ICI. Retrouvez sans plus attendre cette chorégraphie énigmatique ci-dessous. Bon visionnage à tous !

Source : Youtube