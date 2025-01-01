Fire Emblem: Fortune's Weave - Un artbook officiel en fuite sur la Toile ?

Alors que de nombreux fans de la licence Fire Emblem attendent toujours de nouvelles informations de la part de Nintendo concernant Fire Emblem: Fortune's Weave, une récente fuite pourrait bien avoir ravivé l'excitation autour du prochain épisode. L'information reste toutefois à prendre avec de très grosses pincettes. Une image, présentée comme une page issue d'un artbook officiel de Fire Emblem: Fortune's Weave, aurait récemment fait surface sur ResetEra. Si son authenticité reste impossible à confirmer à l'heure actuelle, le visuel paraît suffisamment crédible pour alimenter les spéculations, notamment en raison de sa qualité d'impression et de son apparente provenance.

Au-delà de cette possible fuite, cette image pourrait également suggérer l'existence d'une édition collector pour le titre, dans la lignée de celles proposées pour Fire Emblem: Engage et Fire Emblem: Three Houses. Si cela venait à se confirmer, il s'agirait d'ailleurs de la première véritable édition collector first-party pensée pour une exclusivité Nintendo Switch 2.

Reste désormais à savoir si Nintendo choisira de lever le voile prochainement. Avec un Nintendo Direct toujours attendu espéré dans les semaines à venir, les fans souhaitent obtenir enfin une date de sortie précise, ainsi que de nouveaux détails sur ce nouvel opus particulièrement discret depuis son annonce officielle en septembre 2025.

Source : Resetera