Fire Emblem Shadows : mauvais départ pour le nouveau jeu mobile Fire Emblem, style Among Us

Sorti le mois dernier dans plus de 70 pays sans tambour ni trompette, Fire Emblem Shadows est un nouveau jeu mobile en free-to-play qui mélange les mécanismes de jeu de stratégie de la célèbre licence d'Intelligent Systems avec le concept du phénomène Among Us.

Un mélange surprenant qui semble-t-il n'a pas encore fait recettes.

D'après les données publiées par App Figures, Fire Emblem Shadows aurait, en effet, sous-performé par rapport à Fire Emblem Heroes sorti en 2017 .

Fire Emblem Shadows aurait été téléchargé plus de 517 000 fois et aurait engrangé près de 107 000$ en microtransaction au cours de ses dix premiers jours , soit environ 0,21$ par téléchargement.

À titre de comparaison, Fire Emblem Heroes aurait connu lors de ses dix premiers jours, près de 2,3 millions d'installations (soit 4,4 fois plus ) et aurait engrangé 5,3 millions de dollars ( 49 fois plus ) soit environ 2,31 dollars par téléchargement.

Fire Emblem Shadows est sorti par surprise, sans aucune annonce préalable, dans un contexte concurrentiel bien plus fort qu'en 2017 . Alors, peut-être que ce "mauvais départ" ne signe pas (encore) l'échec du jeu et qu'il finira par trouver son public ses joueurs.

N'hésitez pas, d'ailleurs, à nous dire si vous avez téléchargé le jeu et ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Fire Emblem Shadows est disponible dès à présent en téléchargement gratuit sur le Google Play (ici) et l'App Store (là)

Présentation de Fire Emblem Shadows

Observez les alliés à côté de vous. L'un de vous trahira les autres. Réussirez-vous à concilier stratégie en temps réel et déduction sociale ?

Attention : le temps vous est compté Quelqu'un dans votre équipe est un traître. Vous n'avez que quelques minutes par combat pour découvrir de qui il s'agit.

Préparez-vous au combat Choisissez vos armes et votre magie pour un impact maximal. Ferez-vous preuve de loyauté ou trahirez-vous tout le monde ? Tout est possible.

Chassez les bonnes affaires Achetez et vendez les trésors de bataille aux autres joueurs en utilisant vos écus en jeu ! Il faudra avoir l'œil affûté pour dénicher la meilleure arme.

Deux histoires Plongez dans une guerre entre les déesses de la lumière et de l'ombre. Découvrez cette histoire sous différents angles en jouant dans les deux camps.



