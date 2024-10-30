Fire Emblem: Fortune's Weave s'invite sur Nintendo Music

Alors que Nintendo vient de nous offrir un Nintendo Direct fort sympathique se concentrant sur Fire Emblem: Fortune's Weave, la firme japonaise en a profité pour nous plonger un peu plus dans l'ambiance des Jeux Héroïques via son application Nintendo Music. Les joueurs pourront ainsi découvrir une sélection de 10 titres que vous aurez l'occasion de découvrir dans le jeu complet qui sera disponible le 17 septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Mention spéciale à The Blaze – Cycle of the Sun qui vous fera ressentir les frissons de l'Arène de Dagsion. Pour rappel, l'application Nintendo Music n'est disponible que pour les possesseurs d'un compte Nintendo Switch Online, mais une offre gratuite de 7 jours est disponible pour les nouveaux membres.

Je déclare les Jeux Héroïques ouverts !

Source : Nintendo