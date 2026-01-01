Fire Emblem: Fortune’s Weave - Les quartiers libres sont de retour entre deux affrontements dans l'Arène

Si l'on est plus que proches de la sortie de Fire Emblem: Fortune’s Weave, il faut avouer que Nintendo n'a encore que peu communiqué sur le titre, hormis avec la présentation des portraits des protagonistes sur X et l'application Nintendo Today. La dernière publication sur X de la page officielle de Nintendo of America fait écho au dernier Nintendo Direct, avec un rappel important : l'intrigue du jeu ne se résumera pas à l'arène que nous pouvons apercevoir depuis de début de l'annonce du jeu. Entre les phases principales des Jeux, les joueurs auront accès à des phases de temps libre comme dans Fire Emblem: Three Houses, afin de se perfectionner, de nouer des liens avec les différents personnages en vue de les recruter, et bien évidemment sortir de la capitale Dagsion pour effectuer diverses activités comme combattre des monstres ou explorer des zones à la recherche de trésors. Ne reste plus qu'à savoir comment sera décompté ce temps libre, mais à la vue de la dernière image du tweet, il semblerait qu'une horloge assez précise soit incluse dans le jeu. Attendu pour le 17 septembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2, nous espérons que Nintendo nous communiquera davantage d'informations dans les prochaines semaines.

Tirez le meilleur parti de chaque action pendant le temps limité dont vous disposez entre les combats dans #FireEmblem: Fortune’s Weave, disponible sur Nintendo Switch 2 à partir du 17 septembre.