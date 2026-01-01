BRIGANDINE ABYSS - une démo est disponible sur Nintendo Switch 2

Les amateurs de Tactical-RPG vont être services ces deux prochains mois. En attendant un certain Fire Emblem: Fortune's Weave, NIS America dégainera en premier avec la sortie de BRIGANDINE ABYSS, nouvel opus de sa licence de RPG éponyme. Attendu pour le 27 août 2026 sur Nintendo Switch 2, une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la console si vous souhaitez découvrir le jeu en avant-première.

Découvrez les deux premières saisons des campagnes narratives « Gran Dragnica » et « Scarlet Will » ! Suivez Largo dans sa quête pour découvrir ce qui transforme les dragons en pions du mal, ou soutenez Garnet alors que sa compagnie refuse de céder face à l'Empire d'Abyssloa. Recrutez des monstres, envoyez vos troupes en mission et planifiez votre attaque pendant la phase d'organisation avant de vous lancer dans les combats stratégiques sur grille hexagonale de BRIGANDINE ABYSS pendant la phase d'invasion. (Les données de sauvegarde ne peuvent pas être transférées de la démo vers la version complète.)

Le roi de Solginat est mort, et un nouvel empereur autoproclamé se dresse sur son cadavre. Affrontez les ténèbres à travers l’un des six récits proposés, en gérant vos ressources, en ralliant vos monstres et en faisant front contre l’Empire.

Brigandine: Abyss mêle simulation de guerre et RPG stratégique. En plus de proposer plusieurs campagnes, le jeu introduit également un tout nouveau mode Mission. Honorez vos dettes, partez à la conquête du monde ou redonnez sa splendeur à votre cité : parmi les 24 nations, chacune poursuit sa propre voie vers la victoire.