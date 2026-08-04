Fire Emblem: Fortune's Weave - Les armes à feu s'invitent au casting ?!?

Ce mardi 4 août, nous avons eu l'occasion de découvrir un nouveau Nintendo Direct dédié à Fire Emblem: Fortune's Weave. Ce dernier a été très enrichissant en nous montrant quelques nouveautés de gameplay, une visite de la ville de Dagsion, mais aussi un rappel des armes utilisées dans le jeu. Fantasy Médiévale oblige, nous retrouvons la classique trinité épée / hache / lance, agrémentée d'autres éléments comme la magie, ou encore des gantelets, apparus dans les épisodes plus récents. Mais si vous avez bien scruté la vidéo de présentation, quelque chose qui n'aurait logiquement pas dû être présent dans l'univers Fire Emblem a rejoint le casting : un pistolet.

Pendant les quelques secondes apparues à l'écran, cette arme a brièvement été présentée comme des gantelets prenant l'esthétique d'armes à feu, et nous voyons le personnage Anatolia tirer ce qui semble être un rayon (laser ?) avec cette arme. Une découverte assez étonnante compte tenu de l'univers de la franchise, mais quand on sait que le continent de Dagda est voisin de celui de Fódlan que l'on a découvert dans Fire Emblem: Three Houses, les joueurs ayant retourné le jeu dans tous les sens, et fait notamment la route de la Maison des Cerfs d'Or ne devraient être qu'à moitié surpris. Pour rappel, Fire Emblem: Fortune's Weave sera disponible le 17 septembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2.