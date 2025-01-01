Fire Emblem: Fortune's Weave - La Lance de "Mahmadou" affole les internautes sur X
Si vous naviguez sur le réseau social X depuis plusieurs semaines, vous avez remarqué que la dernière mise à jour en date vous propose dans votre fil d'actualité des posts de différents pays, avec une traduction automatique. Si cela permet de découvrir les habitudes d'autres internautes au-delà de l'Hexagone, cette traduction automatique a fait rire jaune ceux qui suivent le compte officiel de Fire Emblem. Alors que la page nous présente depuis quelques jours plus en détails les 4 héros principaux de Fire Emblem Fortune's Weave, la publication concernant Theodora et traduite automatiquement par X l'évoque maniant la Lance de "Mahmadou", ce qui a provoqué son petit tollé chez les internautes.
Dans les combats, le héros légendaire est censé avoir brandi la « Lance de Mahmadou » pour balayer l'ennemi d'un seul coup. De plus, vous pouvez utiliser la commande « Stratagème » pour lancer des attaques de zone ou des soins en empruntant la force des soldats de la légion
Reste à savoir si il s'agit d'une mauvaise traduction automatique, si la lance conservera le nom anglais Mahadu, ou si un autre nom sera proposé pour la localisation française. Réponse le 17 septembre prochain.
戦闘では、伝説の英雄が振るったとされる「マハマドゥの槍」で敵を一蹴。— 『ファイアーエムブレム』総合 (@FireEmblemJP) June 17, 2026
さらに、軍団兵の力を借りて範囲攻撃や回復を行う「計略」のコマンドを使うこともできます。#FE万紫千紅 pic.twitter.com/Aj0VNd7mHD