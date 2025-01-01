Nintendo Switch 2

Fire Emblem: Fortune's Weave - La Lance de "Mahmadou" affole les internautes sur X

Par ggvanrom - Le 19/06 à 20:04

Si vous naviguez sur le réseau social X depuis plusieurs semaines, vous avez remarqué que la dernière mise à jour en date vous propose dans votre fil d'actualité des posts de différents pays, avec une traduction automatique. Si cela permet de découvrir les habitudes d'autres internautes au-delà de l'Hexagone, cette traduction automatique a fait rire jaune ceux qui suivent le compte officiel de Fire Emblem. Alors que la page nous présente depuis quelques jours plus en détails les 4 héros principaux de Fire Emblem Fortune's Weave, la publication concernant Theodora et traduite automatiquement par X l'évoque maniant la Lance de "Mahmadou", ce qui a provoqué son petit tollé chez les internautes.

Dans les combats, le héros légendaire est censé avoir brandi la « Lance de Mahmadou » pour balayer l'ennemi d'un seul coup. De plus, vous pouvez utiliser la commande « Stratagème » pour lancer des attaques de zone ou des soins en empruntant la force des soldats de la légion

Reste à savoir si il s'agit d'une mauvaise traduction automatique, si la lance conservera le nom anglais Mahadu, ou si un autre nom sera proposé pour la localisation française. Réponse le 17 septembre prochain.

Fire Emblem: Fortune's Weave - Collection Dagdanienne
Date de sortie : 12 septembre 2026
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Fire Emblem: Fortune's Weave
Nintendo
Intelligent Systems

  • 17 septembre 2026
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