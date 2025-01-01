Fire Emblem: Fortune's Weave - La Lance de "Mahmadou" affole les internautes sur X

Si vous naviguez sur le réseau social X depuis plusieurs semaines, vous avez remarqué que la dernière mise à jour en date vous propose dans votre fil d'actualité des posts de différents pays, avec une traduction automatique. Si cela permet de découvrir les habitudes d'autres internautes au-delà de l'Hexagone, cette traduction automatique a fait rire jaune ceux qui suivent le compte officiel de Fire Emblem. Alors que la page nous présente depuis quelques jours plus en détails les 4 héros principaux de Fire Emblem Fortune's Weave, la publication concernant Theodora et traduite automatiquement par X l'évoque maniant la Lance de "Mahmadou", ce qui a provoqué son petit tollé chez les internautes.

Dans les combats, le héros légendaire est censé avoir brandi la « Lance de Mahmadou » pour balayer l'ennemi d'un seul coup. De plus, vous pouvez utiliser la commande « Stratagème » pour lancer des attaques de zone ou des soins en empruntant la force des soldats de la légion