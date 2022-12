Fire Emblem Engage introduit Ike et Lucina

Fire Emblem Engage continue sa tournée promotionnelle en amont de sa sortie en exclusivité sur Nintendo Switch le 20 janvier prochain en présentant tour à tour ses héros du passé de la franchise Fire Emblem qui feront leur retour dans cet épisode. Au menu du jour, deux grandes figures de la saga, à savoir Ike, le charismatique héros des opus Nintendo Gamecube et Nintendo Wii, Fire Emblem Path of Radiance et Fire Emblem Radiant Dawn, ainsi que Lucina, l'héroïne tourmentée de Fire Emblem Awakening sorti sur Nintendo 3DS.

De quoi nous mettre l'eau à la bouche en attendant la sortie imminente de ce nouveau Fire Emblem.