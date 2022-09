Fire Emblem Engage montre un peu plus de son gameplay

Annoncé par surprise (après les leaks) lors du dernier Nintendo Direct, le prochain opus de la saga Fire Emblem reste encore assez mystérieux malgré une date de sortie relativement proche. Annoncé pour le 20 janvier prochain Fire Emblem Engage a profité de l'accalmie pour dévoiler un peu plus de son gameplay via le compte Twitter de la licence. Visibles ci-dessous, ces courts extraits permettent d'en voir un peu plus de l'univers, de la direction artistique et des combats du jeu tout en montrant le nouveau HUD.

Que pensez-vous de ce nouvel aperçu d'Alear le héros de cet opus ?