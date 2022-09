Fire Emblem Engage dévoile encore un peu plus de son gameplay

Après avoir montré quelque temps après le Nintendo Direct de meilleurs aperçu de son gameplay sur Twitter, Fire Emblem Engage récidive et dévoile aujourd'hui deux nouveaux personnages et de nouvelles vidéos de gameplay. Si les noms français de ces deux nouveaux personnages demeurent aujourd'hui encore inconnus, il est bon de savoir que ceux-ci sont jumeaux.

Fire Emblem Engage est toujours attendu le 20 janvier prochain en exclusivité sur Nintendo Switch. Espérons que de nouvelles bandes-annonces, en français s'il vous plaît, seront mises en ligne dans les semaines à venir. Qu'espérez-vous de ce nouvel opus de Fire Emblem ?

Quatre royaumes se sont jadis alliés aux Emblèmes, des héros venus d’autres mondes, pour vaincre et emprisonner le terrible Dragon déchu.

Mille ans plus tard, le sceau s’est affaibli et le Dragon déchu est en passe de renaître. En tant que Dragon divin, vous devrez utiliser votre sens de la stratégie pour accomplir votre destinée et récupérer les anneaux liés aux différents Emblèmes pour rétablir la paix sur le continent d’Elyos.

Invoquez et combattez aux côtés de héros légendaires de jeux Fire Emblem passés, dont Marth et Celica, et faites appel à leurs pouvoirs dans ce nouveau récit. Le système de combat stratégique au tour par tour emblématique de la série Fire Emblem fait aussi son retour, et le titre voit l’arrivée d’un nouveau casting d’unités à personnaliser ainsi que de la possibilité de fusionner avec les Emblèmes pour accéder à de nouvelles options stratégiques.