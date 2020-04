Fire Emblem a 30 ans

Il y a 30 ans sortait au Japon sur Famicom le premier épisode d'une série aujourd'hui mythique : Fire Emblem. Développée par Intelligent Systems et posant les bases de tous les Tactical RPG, cette série réputée difficile (avec ses personnages mourant au combat et ne pouvant être repris en jeu) restera longtemps confinée au Japon, même si via l''import, les joueurs occidentaux aideront à construire sa légende. Il faudra attendre 2004 et la Game Boy Advance pour voir débarquer officiellement la série en Occident avec Fire Emblem (en fait le septième épisode de la série.)

Depuis, Fire Emblem est une des licences emblématiques de Nintendo dont les qualités d'écriture sont souvent vantées et dont certains personnages sont devenus iconiques notamment Marth, le premier héros de la licence et désormais combattant émérite (comme d'autres...) de Super Smash Bros.. Il y a, à ce jour, 14 épisodes canoniques de Fire Emblem (incluant les remakes) dont le dernier opus en date Fire Emblem : Three Houses qui est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux , si ce n'est le meilleur jeu, de 2019 . La licence s'est en outre déclinée en spin-off et en cross-over, Fire Emblem Heroes sur mobile ou encore Fire Emblem Warriors sur Nintendo Switch et New 3DS.

Pour célébrer cet anniversaire, Nintendo Japon a ouvert une page détaillant les personnages du premier opus. Retrouvez aussi ci-dessous quelques vidéos en hommage a cette licence Nintendo de très grande qualité.

Source : Nintendo