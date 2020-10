Fire Emblem Heroes : le nouveau personnage légendaire Dimitri fait son entrée

Décidément en ce moment, énormément de personnages issus de Fire Emblem : Three Houses font leur entrée dans Fire Emblem Heroes. Après la récente annonce d'une invocation spéciale Fire Emblem : Three Houses (voir ici), Dimitri l'un des protagonistes jouables mais aussi dirigeant de la maison des Lions de Saphir est sur le point d'arriver dans Fire Emblem Heroes. Une invocation sera alors mise en place et sera centrée sur ce nouveau héros légendaire à partir du 30 octobre 2020 . En plus de Dimitri vous pourrez retrouver via son portail d'invocation d'autres héros tels que :

Vous aurez jusqu'au 8% de chance d'obtenir un des personnages précédemment cités dans cette invocation. Si cela vous intéresse, la vidéo dévoilant Dimitri le roi sauveur est disponible ci-dessous.

Source : Youtube