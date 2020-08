Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition - 13 nouveaux donjons et des héros issus des autres opus en DLC

Il fut un temps, pas si éloigné, ou les consoles Nintendo étaient les reines des spin-off exclusifs de grandes séries. Final Fantasy Crystal Chronicles en est un exemple. Sorte de Dungeon-RPG multi-joueur sorti en 2003/2004 sur GameCube et conçu pour mettre en valeur la connexion GameCube / Game Boy Advance, le premier Final Fantasy Crystal Chronicles a été suivi par de nombreux jeux très différents tant dans la forme que dans le fond. Il y a eu ainsi The Crystal Bearers, un action-Rpg solo sorti en 2009 sur Wii ou encore My Life as a King, un jeu de simulation de construction de ville sorti en 2008 sur le WiiWare... En attendant que ces jeux reviennent un jour, c'est bien le premier opus qui revient la semaine prochaine en Remastered Edition sur différentes plateformes, à commencer par la Nintendo Switch.

Parmi les nouveautés du jeu, outre le cross-play (voir ici) et la possibilité de télécharger gratuitement une version Lite (voir là), 13 nouveaux donjons pourront être visités après l'aventure principale. Ils permettront notamment d'obtenir de nouveaux accessoires et de nouvelles armes et armures. En outre, il sera possible d’utiliser des mouvements jusque-là réservés aux boss.

Par ailleurs, le jeu inclura des personnages supplémentaires en DLC payants. ces personnages sont en fait les différents héros des autres opus ! Une façon de faire le lien entre les différents épisodes. retrouvez le nom des personnages ci-dessous ainsi que quelques images.

Pour rappel, Final Fantasy Crystal Chronicles : Remastered Edition sera disponible le 27 août prochain.

Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates

– Yuri

– Chelinka

Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a King

– King Leo

– Chancellor Chime

Final Fantasy Crystal Chronicles: Echoes of Time

– Sherllota

Final Fantasy Crystal Chronicles: My Life as a Dark Lord

– Mira

– Bel Dat

Final Fantasy Crystal Chronicles: The Crystal Bearers

– Layle