Fire Emblem : Path of Radiance - Good Smile annonce une figurine du héros légendaire Ike

Sorti il y a plus de 15 ans sur le/la GameCube ( 4 novembre 2005 ), Fire Emblem : Path of Radiance revient en force alors une nouvelle qui réjouira sûrement les fans de cet opus. Good Smile Company, l'entreprise japonaise spécialisée dans les produits dérivés, vient d'annoncer sur son site officiel l'arrivée d'une nouvelle figurine de Ike, le protagoniste de cette histoire mais aussi l'un des personnages les plus appréciés de la série.

Prévue pour le mois de juillet 2022 , la figurine fera environ 40 cm de hauteur et coûtera (préparez vos porte-monnaie) dans les alentours de 200 euros. Un investissement que ne pourra pas se permettre tout le monde. Sachez que celle-ci est d'ores et déjà disponible à la précommande sur le site officiel de Good Smile Company ICI. Un prix toutefois justifier quand on voit l'amour et la qualité insufflé dans cette artefact. Cependant, il est tout à fait possible d'admirer aussi ce bijou sans naturellement vouloir le posséder, retrouvez dès maintenant les photos de cette figurine ci-dessous.