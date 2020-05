Festivals du jeu vidéo et Coronavirus - Quid de l'avenir ?

Le Covid-19 a fortement chamboulé nos habitudes partout dans le monde ces derniers mois, nous obligeant pour la plupart à nous placer en confinement, et à mettre en place des règles de distanciation sociale pour éviter la propagation du virus. De ce fait, énormément de secteurs professionnels ont été impactés, et les festivals du jeu vidéo l'ont été tout autant.

Annulés par crainte de propagation avec de trop gros rassemblements, nous avons vu tour à tour de nombreux salons annoncer qu'ils ne tiendraient pas d'édition 2020 comme l'E3 ou encore la Gamescom pour ne citer qu'eux. Pourtant, chaque acteur du marché tente de rebondir en utilisant un support de plus en plus répandu au fil des années : Internet.

Nous avons en effet pu voir apparaitre ces derniers jours de nombreuses annonces d'événements dits numériques, montrant comment le secteur tente de faire face à la crise et aux complications entrainées par le Covid-19. Nous pouvons par exemple citer la Gamescom qui se concentrera sur un salon 100% digital, The Guerrilla Collective qui rassemblera plusieurs figures de la scène indépendante, ou encore la New Game+ Expo qui sera tenue par plusieurs acteurs de renom.

Le site boutique-box-internet s'est intéressé à l'évolution forcée du secteur, et en a profité pour réaliser un article sur le sujet, et apporter quelques éléments sur le clivage qui risque de découler suite à ce chamboulement. Nous vous invitons à retrouver leur article complet juste-ici, ainsi qu'une l'infographie sur le sujet.

