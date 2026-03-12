FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE actuellement en promotion sur l'eShop

Si vous avez envie d'une expérience horrifique sur Nintendo Switch 2 à prix remisé, KOEI TECMO vient d'annoncer que son dernier titre du genre, FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE, était actuellement en promotion sur l'eShop. Le titre passe ainsi au prix de 39,99€ au lieu de 49,99€, et ce jusqu'au 5 mai 2026.

À propos de FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE

Le remake intégral de FATAL FRAME / PROJECT ZERO II: Crimson Butterfly, deuxième jeu de la série FATAL FRAME (PROJECT ZERO). Ce jeu d'aventure et d'horreur japonais raconte l'histoire de deux sœurs jumelles qui se perdent dans un village abandonné et hanté par des esprits vengeurs. En utilisant la Camera Obscura, un appareil qui permet de capturer et d'enfermer l'intangible, elles affrontent des fantômes au fur et à mesure que l'histoire progresse.

Le jeu a été retravaillé dans son intégralité, tant au niveau de ses graphismes que du son, des systèmes fondamentaux du jeu ou des commandes. L'emblématique Camera Obscura servant à voir les fantômes et à les repousser demeure le cœur du jeu et propose un gameplay plus étendu, pour l'exploration comme pour le combat. De plus, la nouvelle mécanique permettant de tenir la main de Mayu ajoute un côté plus sentimental, vous permettant de découvrir le lien qui unit ces deux sœurs comme jamais auparavant.