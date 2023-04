Farming Simulator 23 s'offre un trailer surréaliste pour sa sortie sur Nintendo Switch

C'est le mois prochain que la Nintendo Switch va pouvoir profiter de nouveau de la joie de manipuler une belle moissonneuse batteuse au milieu d'un champs avec la sortie de Farming Simulator 23. Histoire de marquer le coup, et aussi pour célébrer les 15 années d'existence de la licence, GIANTS Software vous propose de découvrir un tout nouveau trailer surréaliste, en opposition de l'ambiance du jeu. Nous vous laissons découvrir ledit trailer ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous le 23 mai 2023 pour la sortie de Farming Simulator 23 sur Nintendo Switch (et mobile).

15 années de Farming Simulator

Dans Farming Simulator, les joueurs choisissent quel genre de fermier ils souhaitent être. En effet, ils peuvent bâtir leur propre empire agricole à partir de zéro en s’occupant de la culture des champs, de la sylviculture ou bien encore de l’élevage animal avec notamment les poules.

Un trailer divertissant pour une expérience relaxante

GIANTS Softw are s’est une nouvelle fois associé à Capsule Studio, qui avait déjà réalisé le trailer CGI de Farming Simulator 22, pour celui de ce nouvel opus. Cette cinématique présente les mêmes personnages, un père et sa fille, dans des scènes de jeu et de chasse aux poules, avec pour toile de fond une musique intense.

Farming Simulator 23 : Nintendo Switch Edition est un jeu familial relaxant, qui propose diverses activités variées et plus de 100 véhicules et outils. Les joueurs pourront profiter de nouvelles cultures comme le raisin et l’olive, ainsi que des mécaniques de gameplay inédites telles que les chaînes de production, le labour des champs et le désherbage, le tout sur deux cartes.