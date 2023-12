Farming Simulator 2023 s'offre une mise à jour gratuite

Qui a dit que l'hiver rimait avec jachère ? GIANTS Software est de retour avec son dernier titre Farming Simulator 2023, et propose aux agriculteurs virtuels une toute nouvelle mise à jour gratuite de la version Nintendo Switch disponible dès à présent . Découvrez ci-dessous le dernier trailer du jeu, ainsi qu'un explicatif des nouveautés qui vous attendent.

Nouvelle culture : la canne à sucre !

La canne à sucre vient s’ajouter à la liste de cultures disponibles dans Farming Simulator 23, déjà composée d’une douzaine de variétés. Elle présente l'avantage de repousser après la récolte sans avoir à labourer ni cultiver. Bien évidemment, pour la planter et la récolter, un équipement spécial est nécessaire et ce dernier est également inclus dans cette mise à jour.

Machines spécialisées

Rendez-vous chez le concessionnaire pour découvrir quatre nouveaux véhicules, venant également s'ajouter à la centaine de machines déjà disponibles dans Farming Simulator 23. Cette mise à jour marque également l'arrivée du fabricant de matériel agricole australien Gessner.

Case IH - AUSTOFT 8800 MULTI-RANGS (achat intégré sur les appareils mobiles).

Gessner Industries - Planteuse de canne à sucre à deux rangs

Massey Ferguson - MF 3012

Lizard - Moissonneuse SWT 7

Davantage de contenu à venir

Tout comme pour la série principale, pour laquelle GIANTS Software a déjà publié six mises à jour gratuites, l'éditeur et développeur continuera de publier du nouveau contenu et des mises à jour pour la version mobile de Farming Simulator 23.