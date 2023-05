Farming Simulator 23 dévoile son trailer de lancement sur Nintendo Switch

La licence la plus culte de simulation agricole fait son retour sur Nintendo Switch. Désormais disponible sur l'eShop et en version physique, Farming Simulator 23 - Nintendo Switch Edition vous propose de bâtir dès maintenant votre empire agricole en pilotant plus d'une centaine de machines authentiques. En attendant de découvrir notre test dédié dans les prochains jours, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Faites pousser les récoltes, faites grandir votre empire agricole ! Devenez un agriculteur moderne pour piloter plus de 100 machines authentiques de Case IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Massey Ferguson, New Holland, Valtra et bien d'autres fabricants réputés du monde entier, offrant un large éventail d'activités agricoles. Choisissez le type d'agriculteur que vous voulez être ! Conduisez des tracteurs, des moissonneuses, des pulvérisateurs et bien plus encore Faites pousser une variété de cultures dans vos champs, ou récoltez des raisins et des olives à flanc de colline Commencez l'exploitation forestière avec des équipements forestiers lourds Créez des chaînes de production et utilisez des camions puissants pour le transport Occupez-vous des animaux de la ferme comme les vaches, les moutons et maintenant les poulets ! Profitez de tonnes de possibilités sur deux nouvelles cartes, y compris des objets à collectionner De nouvelles fonctionnalités de jeu introduisent également le labourage et le désherbage Un mode tutoriel, les ouvriers de l'IA et une nouvelle fonction de chargement automatique des bûches et des palettes vous aident dans votre exploitation Il y a beaucoup plus à faire après le labourage, le désherbage, la récolte des cultures ou la collecte des œufs dans les poulaillers : Produisez des biens de valeur à partir de vos récoltes pour développer votre entreprise florissante grâce à de nouvelles usines et chaînes de production ! Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours le temps de vous détendre et de vous promener sur vos vastes terres arables, tandis que les visuels changent au fil des saisons atmosphériques. Des didacticiels en jeu, nouveaux et améliorés, vous montrent le fonctionnement de la ferme si vous découvrez la vie à la campagne. Lancez votre exploitation : la récolte promet d'être bonne !