FANTASY LIFE i - Le DLC The Sinister Broker Bazario’s Schemes est disponible

Si vous avez déjà bien profité du contenu de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, Level-5 a mis à disposition des joueurs son nouveau DLC gratuit dénommé. The Sinister Broker Bazario’s Schemes. Derrière ce nom se cache une nouvelle aventure de type roguelike dans le royaume Snoozaland.

Un tout nouveau monde ouvert roguelike — amusant aussi bien pour les débutants que pour les vétérans

Le DLC gratuit Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – Les machinations du sinistre courtier Bazario est désormais disponible. Il introduit Snoozaland, un royaume onirique où l’exploration en monde ouvert rencontre les sensations fortes du roguelike.

Grâce à une forte rejouabilité, chaque expédition propose des récompenses variées au sein d’une expérience à la fois profonde et accessible, que tout le monde peut apprécier.

Les récompenses obtenues à Snoozaland peuvent être rapportées dans le jeu principal, rendant votre aventure « slow life » encore plus gratifiante.

Que vous soyez un joueur de longue date ou que vous débutiez tout juste, plongez dans ce monde de rêve pour entamer une toute nouvelle aventure !

Une multitude de nouveaux objets

Ce DLC propose une large sélection de nouveaux objets disponibles exclusivement à Snoozaland, et tous les objets obtenus via les échanges peuvent également être utilisés dans le jeu principal.

De puissants équipements inédits, des montures et bien plus encore vous attendent — collectionnez-les pour profiter plus que jamais de votre propre aventure.

Une nouvelle bande-annonce dévoile tout le charme de ce DLC gratuit