Fall Guys devient gratuit et dévoile enfin sa date de sortie sur Nintendo Switch

C'était une rumeur récurente, c'est désormais une réalité, Fall Guys : Ultimate Knockout devient officiellement un Free To Play et sera donc gratuit sur Nintendo Switch. De longs mois après avoir annoncé son portage sur la console hybride (et quelques reports plus tard), Fall Guys vous donne enfin rendez-vous dès le 21 juin prochain sur l'eShop.

Au menu de cette "grosse annonce", en plus de la date de sortie et du passage en Free To Play du jeu, Playtonic a annoncé :

Une sortie sur Xbox

Du Cross-play et de la cross-progression (entre toutes les versions)

Du contenu bonus pour les joueurs ayant acheté le jeu sur d'autres plateformes et pour les joueurs qui se pré-enregistreront en cliquant sur ce lien

De nouveaux niveaux

De nouveaux costumes

Au niveau de la résolution, la version Nintendo Switch est annoncée pour tourner à 30 images par seconde, en 1080p en mode TV et en 720p en mode portable. Êtes-vous satisfaits de ces nouvelles ?

C'EST ARRIVÉ ! Bientôt, vous pourrez jouer à Fall Guys gratuitement sur TOUTES LES PLATEFORMES ! Rendez-vous sur PlayStation, Nintendo Switch, Xbox et Epic Game Store le 21 juin !