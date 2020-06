Fairy Tail s'enflamme dans un nouveau trailer

Déjà repoussé par deux fois pour peaufiner son contenu, et suite au retard engendré par l'épidémie de COVID-19, est-ce que le bout du tunnel est enfin en vue pour FAIRY TAIL ? Désormais planifié pour le 31 juillet 2020 sur Nintendo Switch et PS4, le J-RPG signé Gust et Koei Tecmo s'est dévoilé une nouvelle fois lors de la New Game+ Expo avec un tout nouveau trailer.

Dans ce dernier, un bref récapitulatif de ce que le jeu nous proposera :

Des batailles se déroulant de l'arc des Grands Jeux Inter-Magiques jusqu'à l'arc Tartaros

16 personnages jouables

Des magies dévastatrices au programme

Présence d'un panneau de quêtes à la Guilde

Personnaliser sa propre équipe pour partir à l'aventure

Présentation de divers stands comme le laboratoire ou le magasin

Et du contenu exclusif